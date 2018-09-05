Bedelli askerlik sevk yeri E-Devlet|ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-Devlet'te ilan edildi. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelli Askerliğe ise toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.