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Bedelli askerlik sevk yeri E-Devlet|ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama

6 Ekim'de bedelli askerlik yapacakların askerlik yerleri yarın açıklanacak. Peki Bedelli askerlik ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulamaya nereden ulaşabilir.İşte detaylar...

Bedelli askerlik sevk yeri E-Devlet|ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama

05 Eylül 2018 17:22

Yüzbinlerce kişinin başvurduğu Bedelli Askerlik ile ilgili adaylar internet üzerinden Bedelli askerlik sevk yeri ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama gibi soru başlıklarının cevaplarını merak ediyor ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm aradığınız detaylara buradan ulaşabilirsiniz...

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-Devlet'te ilan edildi. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelli Askerliğe ise toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.

Etiketler: Bedelli Askerlik E-Devlet celp yeri sorgulama

 

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