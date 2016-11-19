Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı, dört defa Türkiye şampiyonasına katıldı. İki periyotlu lige çevrilmesinden sonra takım ligde 6. olmayı başardı. Bu yıl kurulacak süper lige katılmayı başaran Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı, önlerine çıkan engelleri bir bir yıkarak Diyarbakır’ın adını duyurmayı başardı.

İmkansızlıklar içinde idman yapıyorlar

Kentteki bedensel engellilerle yüz yüze görüşülüp ikna edilerek kurulan Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı, zorluklar içinde idmanlarını sürdürmeye devam ediyor. Kendilerine ait idman malzemeleri bile olmayan takım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tahsis ettiği Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Günlük spor kıyafetleri ile idmanlara katılan takım oyuncuları, imkansızlıklar içinde başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Hedefte milli takıma yükselmek var

Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takım kaptanı Salih, oturarak voleybol oynamanın çok büyük bir zorluğunun olmadığını söyledi. Kendilerinin idman alanına gelmelerinin çok büyük bir sıkıntı oluşturduğunu aktaran takım kaptanı, “Arkadaşlar fedakarlık sağlıyor. Vali bey destek oluyor ama yeterli gelmiyor. Giyim, ayakkabı, idman gereçlerimiz yok. Bu konularda da destek istiyoruz. Zeminimiz çok kötü, diğer takımlara göre çok gerideyiz. Malzeme bakımından da gerideyiz. Bu konuda da arkadaşlarımız gereken çabayı gösteriyor. Diyarbakır'ı bir yere getirmek için bu işi yapıyoruz. Oturarak voleybol Diyarbakır’da da Türkiye’de de yeni olduğu için genellikle ailelerimizden de biraz sıkıntılar oluyor, onlar çok benimsemiyor, gitmemizi istemiyorlar. Bunun için epey bir fedakarlık sağlıyoruz. Yeni bir lig, en büyük hedefimiz Türkiye’de birinci olmak ve Türkiye milli takımına yükselmek. Bunu da Diyarbakır adına yapmak istiyoruz, çaba da gösteriyoruz” dedi.

“Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapıyor”

Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı Başkanı Nizamettin Karaçam, geçen sene 4 Türkiye şampiyonası yaptıklarını söyledi. Karaçam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye şampiyonasında 6. olduk. İlk 6’da süper lig kurulacak, 1. periyotla 1. lige başlıyoruz. İlk etapta salon alamıyoruz. Oturarak voleybol sağlamların başaramadığı zor bir branştır. Engelliler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz bu kulübü kurduğumuz zaman sporcu yoktu. Bize de Türkiye Engelliler Spor Kulübü talepte bulunduğu vakit, biz teker teker evlerinden yüz yüze görüşerek takıma kazandırdık. Şu an sporcularımız bütün zamanını burada geçirmek istiyor. Biz bir müsabakaya gittiğimiz zaman ciddi zorluklar yaşıyoruz. Malzeme yok, top yok, servisimiz yok. Bütün sporcular teker teker geliyor, engellidir. Kış aylarına giriyoruz, sporcu değnekle geldiğinde kayabilir. Kaydıktan sonra zaten engelli, başka bir yerini kıracak ve spor yapamayacak. Yetkililerden servis talep ediyoruz. Engelli servisi bir tek belediyede var. Ligin ilk maçına nasıl gideceğiz bilmiyoruz.”

AYDIN YORAT-BURAK EMEK