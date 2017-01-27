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Bedrettin Dalan'da Ergenekon ana davasında yargılanacak

Ergenekon davasında ifadeleri alınamadığı için dosyaları ayrılan sanıklar Bedrettin Dalan ve Mustafa Bakıcı’nın yargılandığı dava dosyası, Yargıtay’dan dönen Ergenekon ana davasıyla birleşti.

Bedrettin Dalanda Ergenekon ana davasında yargılanacak

27 Ocak 2017 12:56
Bedrettin Dalan'da Ergenekon ana davasında yargılanacak - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin Dalan, AK Parti eski Milletvekili Turhan Çömez, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin yargılandığı Ergenekon davasında karar açıklandı.

İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yalnızca sanık Bedrettin Dalan’ın avukatı Oğuz Can Bahar katıldı. Dalan’ın avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ergenekon ana davasının Yargıtay’dan döndüğünü ve yeniden yargılamanın İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini hatırlattı. Savcı, görülmekte olan davanın Ergenekon ana davasıyla birleştirilmesini istedi.

“Darbe girişimi başarılı olsaydı sizler ve bizler cezaevinde olacaktık”
Savcının mütalaasının ardından söz alan avukat Oğuz Can Bahar, savcının talebine katılmadıklarını söyleyerek, “Müvekkilimin mahkemenizce ifadesi alınmıştır. Dava dosyalarının birleştirilmesi davanın uzamasına neden olacaktır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilerek Ergenekon diye tabir edilen davada ilk kararını veren mahkeme olmanızı talep ederim. Zaten bu davanın tüm soruşturmalarını ve yargılamasını yapıp mahkumiyet kararı veren polis, hakim ve savcılar daha sonra bu ülkede darbe girişiminde bulunmuşlardır. Şu anda hepsi cezaevindedir. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bugün onların yerine sizler ve bizler cezaevinde olacaktık. Hatta bir kısmımız da infaz edilmiş olacaktı “dedi.

Dosyalar birleşti
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, görülmekte olan dava dosyasının, İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasıyla fiili ve hukuki irtibatı bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verdi. Birleşme nedeniyle dosyanın kapanmasına hükmeden mahkeme, sanıklar Saipir Debzlelvidze, Turhan Çömez ve Erhan Gönenci hakkındaki savunmalarının alınmasına yönelik yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Ergenekon ana davasında 274 sanığın yeniden yargılanmasına İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Haziran 2017’de başlanacak.

Patlayıcılar ve silahların Dalan’ın arazisinde bulunduğu öne sürülmüştü
Dalan’ın başkanı olduğu İSTEK Vakfı’nın Poyrazköy Keçilik mevkiindeki arazisinde 2009 yılında çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Poyrazköy iddianamesinde “Ergenekon tutuklusu emekli Albay Levent Göktaş’ın emrinde eylem yapmak üzere bir ekibin olduğu, bu ekibin eylemler için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin Dalan’a ait araziye gömdüklerini, bu malzemelerden Dalan’ın da haberinin olduğu” öne sürülmüştü.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor
Dalan’ın 29 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen “İrtica ile mücadele eylem planı” iddianamesinde darbeye yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti. Dalan’ın darbenin ardından kurulacak hükümette de başbakan olma görevini üstlendiği öne sürülmüştü. Dalan'ın kendisi hakkında soruşturma yürütüldüğünü ve operasyonla gözaltına alınacağını dönemin İstanbul MİT Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz tarafından öğrendiği ve hakkında herhangi bir karar bulunmaksızın 15 Ekim 2008 tarihinde yurt dışına kaçtığı belirtilmişti. Dalan hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 

Etiketler: Bedrettin Dalan


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