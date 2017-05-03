Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sergisini 25 günde 30 bin kişi gezdi

Türkiye'de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu retrospektifi olarak belirtilen Pharmactive sponsorluğunda düzenlenen 'Sevmek Güzel Meslek' sergisi, başkentlilerin yoğun ilgisiyle kısa sürede 30 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Cermodern'de 7 Nisan'da açılan sergiyi 25 günde 30 bin kişi ziyaret etti. Bazıları ilk defa sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserlerin yer aldığı serginin Küratörlüğünü Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencileri İbrahim Örs ve Hanefi Yeter, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir üstlendiği sergide, Eyüboğlu'nun çeşitli sanat disiplinlerinde ürettiği 150'ye yakın eserin yanı sıra, hayatından kesitler sunan mektuplar, zarflar, fotoğraflar ve özel eşyalarla beraber 300'ün üzerinde obje yer alıyor.

30 Temmuz'a kadar açık kalacak

Eyüboğlu'nun uğruna 'Karadut' şiirini yazdığı heykeltraş Mari Gerekmezyan'ı resmettiği çalışmaları ve Gerekmezyan'ın yaptığı Bedri Rahmi Eyüboğlu büstü ise serginin en dikkat çekici eserlerinden. Adını sanatın farklı disiplinlerinde ürünler veren ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir dizesinden alan 'Sevmek Güzel Meslek' sergisi, 30 Temmuz 2017’ye kadar ziyarete açık kalacak.