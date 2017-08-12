Beethoven’ın 9. Senfonisini bülbül sesiyle birleştirdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 1928 yılında dünyaya gelen Orhan Bahri Ersoy liseden mezun olduktan sonra 1949 yılında üniversitede Resim ve Sanat Tarihi bölümüne girdi. Subay bir babanın çocuğu olan Ersoy, babasının mesleği nedeniyle öğrenim hayatının büyük bölümünü ülkenin farklı illerini dolaşarak tamamlayabildi. İlk okulu 5 farklı ilde okuyan ve küçüklüğünden beri doğa ve hayvan sevgisiyle büyüyen ressam Ersoy, tablolarında da genellikle çevresindeki hayvanları çizmeyi tercih etti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra doğasına aşık olduğu Bolu’da öğretmenlik yapmak isteyen Orhan Bahri Ersoy’un ilk görev yeri Bolu Erkek Öğretmen Lisesi oldu. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Ersoy, o dönemki ismiyle İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kadrosuna alındı. Üniversiteye bağlı kurum olan İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesinde 18 yıl boyunca tablo eksperliği, tablo restoratörlüğü ve yöneticilik yaptıktan sonra emekli olarak tekrar Bolu’ya geri döndü.

Yurtiçi ve yurtdışında sayısız resim sergisi açan ve ünlü tabloların restoratörlüğünü yapan Ersoy, aynı zamanda müzik ve şiir tutkunu. İkinci Pencere isimli şiir kitabı da olan ressam Orhan Ersoy, çocukluğunda anne ve babasının evde şiir okuduğunu belirterek, yazdığı şiirlerinin bazılarının da bestelendiğini söyledi.

Hayalini 2012 yılında gerçekleştirdi

Gençlik yıllarında geldiği Bolu’da bülbül seslerinden çok etkilendiğini ve kayda almak istediğini ancak bülbüllerin öttüğü yerlerin elektrik olan evlerden uzak olduğunu ifade eden Ersoy, “Bolu’ya geldiğimde bir kulübe yaptırdım ve etraf bülbüllerle coşuyordu. Bir tane kayıt cihazı aldım ve artık bülbüllerin sesini kaydedebilirim dedim. Gece ortalık sessizken bülbüllerin sesini almak için çok uğraştım. Ayrı ayrı zamanlarda 30 kadar kayıt aldım ama sesler istediğim kalitede olmadı. 2012 yılında bir gün pencereyi açtım ve elma ağacında bir bülbül güzel güzel ötüyor. Biraz dinledim ve ötmeye devam edeceğini anladığımda Beethoven’in 9. Senfonisi’ni açtım. Yaklaşık 55 dakika boyunca senfoniyle birlikte bülbül nefis şekilde öttü. İki sesi bir arada almak beni çok mutlu etti. Mucize gibi birşeydi” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem



