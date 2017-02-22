Devrek ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Begüm Uzun, pastahane işleten babasından öğrendikleriyle artık kendi sanatını yapıyor. Pastadan benzetmeler yaparak kendi sanatını ortaya koyan genç sanatçı, dünya devi bir marka olmak için gece gündüz çalışıyor.

Üç yıl önce temelden aldığı eğitimin yanı sıra Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi Tuba Geçkil’den de eğitim alan Begüm Uzun, babasının da üç boyutlu benzetmesini yaptı. Şeker hamurundan yaptığı benzetmeler ile yarışmalardan derece kazanan Uzun, çalışmalarını şöyle aktardı:

“Yaklaşık 8 yıldır pastahanemiz var. Aslında kendimi bildim bileli bu sektördeyiz. Babam daha önce başka bir pastahanede çalışıyordu. Bu işe yaklaşık 3 yıl önce girdim. Çok da severek ve isteyerek başladım. Aslında ilk önce eğitimimi temelden aldım. Ankara’daki bir hocamdan eğitim almıştım. Daha sonrasında eğitimlerime Tuğba Geçkil ile devam ettim. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda kendisi şef. Yaklaşık bir yıldır O’ndan eğitim alıyorum. O’nun sayesinde belli bir yere geldim. Birçok şehirde yarışmalara katıldım. Samsun’da bir derecem var. Bronz madalya kazandım. Hedeflerim var. Şu anki hedefim Milli Takıma girmek. Bunun için de çok fazla çalışmalarıma devam ediyorum. Önümde uluslararası bir yarışma var. Yunanistan’da bana göre çok büyük bir yarışma olacak. Bunun için bir çalışma yapıyorum. Umarım istediğim hedefime ulaşırım. Bu heykelleri şeker hamuru dediğimiz aslında bir nevi yenilebilir şekilde bir pasta diyelim. Heykel yaptığımız zaman içine strafordan destek kullanıyoruz. Dışını şeker hamuru ile kaplıyoruz. Üç yıldır bu işi yapıyorum. Şu anki hedefim Milli Takım. Daha sonrasında ben de şefim gibi dünya devi bir marka olmak isterim. Umarım oluruz. Üç boyutlu eğitime gittiğimde Tuğba Geçkil’den rica etmiştim. Babamın büstünü yapmak istedim. Tuğba Geçkil ile bu üç boyutlu heykeli birlikte çalıştık. Kendisinin fazlasıyla desteği var.”

“Bana sürpriz oldu”

Baba İbrahim Uzun ise kızı Begüm’ün kendisi için hazırladığı üç boyutlu büstünü görünce yaşadığı sürprizi anlattı. İbrahim Uzun, “Kızım bunu kendisi istedi. Kısa bir sürede aslında çok şeyler de başardı. Hedefi de büyük ihtimal dışarıya açılmak. Daha güzel şeyler başarsın. Ama hep kendi başarısı. Çok destek veremesek de bizden çok daha fazla istiyor. İnşallah başarır. Bu heykel de biraz bana sürpriz oldu. İstanbul’a eğitime gitmişti. Oradan bu heykel ile geri döndü. Tuğba Hanım ile beraber bir çalışması olmuş. Görünce şaşırdım doğrusu” diye konuştu.

Genç sanatçı, Yunanistan’da düzenlenecek olan uluslararası yarışmadan da derece ile dönmeyi hedefliyor.

Fikri Erdem - Onur Altındağ