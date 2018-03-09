Behzat Uygur Kimdir? Biyografisi...

Dizi, tiyatro, sinema oyuncusu ve televizyon program sunucusu olan Behzat Uygur izleyiciler tarafından sevilen bir isim. Bir dönem Şahane Pazar isimli programla ekranların karşısında abisi Süheyl Uygur’la birlikte çıktı ve büyük beğeni topladı. Peki Behzat Uygur kimdir? Kaç yaşında? Biyografisi...

Behzat Uygur Kimdir?

21 Nisan 1963 tarihinde Kilis’te doğdu. Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur‘un oğludur.

1987 yılında Ankara’da ilk defa babasının “Hastane mi Kestane mi” oyunu ile profosyonel tiyatro hayatina adım atti. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray’da futbol oynadı.Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları “Nejat Uygur Tiyatrosu”nda bir çok oyunda yer aldılar. Burada edindikleri bilgi birikimni ve tecrübe ile, 1991 senesinde “Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu”nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle, Kodum mu Oturturum, Güldüren Şüphe, Tuhaf İkili, Benimle Oynar mısın, Komedi Komedi adlı oyunları ile 22 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

“Şahane Pazar” adlı eğlence Proğramını abisi Süheyl Uygur’la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yıl sürdürdükleri “Şahane Pazar” programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular. Şahane Pazar Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başarısı sayesinde bir ekran klasiği olmayı başarmıştır. Ayrıca bir de “Ha Babam De Babam” adlı bir program yapmışlardır. Behzat Uygur ayni zamanda sayısız televizyon programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.Sunuculuk ve tiyatro alanında bir çok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. “Abdülkadir” isimli singlelarının satış rakamı 100.000’i aştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir.

Behzat Uygur, Çiğdem Hanım ile evli olup Nejat ve Behzat adında iki oğlu vardır.