Bekçi alımı 2017 hangi İllerde yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri ve alım şartları

2017'de alınacak Bekçi alımı için duyuru yayımlayan valilikler, aranan şartları ilan üzerinden duyurdu. İstanbul ve Trabzon'un bekçi alım sayıları açıklandı. Gaziantep bekçi alımı sayısı ise henüz açıklamadı. İşte tüm bu illere yapılacak bekçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler...

İSTANBUL BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön Lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor. Bunların yanı sıra aranan diğer koşullar şöyle:

* Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

* Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

* Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

* En az 167 santimetre boyunda olmak.

* Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Ağırlık(kg)/[boy(m)]2} Örnek: 80/1,752=26)

Başvuru nasıl yapılır;

Bekçi alımları için başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracak. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru yapılamayacak.

Adaylardan bunların yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 santim ölçülerinde (6) fotoğraf, adli sicil belgesi, İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren belge aranacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 4-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Genel kültür, genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük gibi bekçi olmaya engel halleri olup- olmadığının değerlendirileceği sözlü sınava alınacak. 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralıkta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek.

Hangi semtte kaç kişi alınacak: * Adalar; 7, Arnavutköy; 35, Ataşehir; 50, Avcılar; 60, Bağcılar; 95, Bahçelievler; 75, Bakırköy; 35, Başakşehir; 50, Bayrampaşa; 40, Beşiktaş; 30, Beykoz: 35, Beylikdüzü: 40, Beyoğlu; 35, Büyükçekmece: 35 , Çatalca;7, Çekmeköy; 35, Esenler; 60, Esenyurt; 100, Eyüp; 50, Fatih; 60, Gaziosmanpaşa; 90, Güngören; 40, Kadıköy; 60, Kağıthane; 60, Kartal; 60, Küçükçekmece; 100, Maltepe; 65, Pendik; 85, Sancaktepe: 55, Sarıyer; 40, Silivri; 15, Sultanbeyli; 50; Sultangazi; 65, Şile; 6, Şişli; 35, Tuzla; 35, Ümraniye; 90, Üsküdar; 70, Zeytinburnu; 45.

TRABZON BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Personel Başkanlığı'nın yapmış olduğu duyuruya göre İçişleri Bakanlığı Trabzon Valiliği, Ortahisar İlçesi mülki sınırları içerisinde 110, Yomra İlçesi mülki sınırları içerisinde 10, Akçaabat İlçesi mülki sınırları içerisinde 30 kişi görevlendirilmek üzere toplam 150 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirecek.

Peki Başvuru şartları neler olacak;

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kumlu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak, k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasmda olmak. (ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1, 752-26

Başvurular nasıl yapılacak;

a) Başvurular 13 - 27,11.2017 tarihleri arasında hafta içi mesai saatlerinde (08.30-17.00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır.

b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş İçin gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça İsteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri İstemi halinde sahibine geri verilir.

d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

- T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,

- Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

- Askerlik durum belgesi,

- 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,

- Adli sicil belgesi,

- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

- Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.