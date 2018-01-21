Bekçi babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan 52 yaşındaki Musa Yılmaz, saat 17.00 sıralarında bekçi kulübesinde kalp krizi geçirdi. Çevreden geçenlerin Yılmaz’ı hareketsiz yatarken görmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gelen ekipler Musa Yılmaz’ın kalp krizi geçirip öldüğünü belirledi.

Eşi ve çocukları olay yerine geldiğinde ise babalarının öldüğünü öğrenip sinir krizi geçirdi. ‘Babam neredesin, ölemezsin’ diyerek ağıt yakan çocuklarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Musa Yılmaz’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

