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Bekçi babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler

Adana’da bir inşaatta bekçilik yapan kişi kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Babalarının öldüğünü öğrenen çocukları ise olay yerinde sinir krizi geçirip ağıtlar yaktı.

Bekçi babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler

21 Ocak 2018 18:37

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçilik yapan 52 yaşındaki Musa Yılmaz, saat 17.00 sıralarında bekçi kulübesinde kalp krizi geçirdi. Çevreden geçenlerin Yılmaz’ı hareketsiz yatarken görmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gelen ekipler Musa Yılmaz’ın kalp krizi geçirip öldüğünü belirledi.

Eşi ve çocukları olay yerine geldiğinde ise babalarının öldüğünü öğrenip sinir krizi geçirdi. ‘Babam neredesin, ölemezsin’ diyerek ağıt yakan çocuklarını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Musa Yılmaz’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: bekçi

 

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