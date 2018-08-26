Bekçilerin kimlik bunalımı

Bir süre önce devriye görevine başlayan bekçiler şehrin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri âdeta kuş uçurmuyor. Vatandaşın huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan çarşı-pazar, hastane ve mahallelerde nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendiriyorlar. Bekçiler, asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olarak görev yaparken, kimlik kontrolleri sırasından büyük problem yaşıyor. Polis gibi şüphelendiği kişilerden yasal olarak kimlik sorma hakkına sahip olan bekçiler, vatandaştan anlayış bekliyor. Bekçiler, vatandaşın kendilerine kimlik göstermekte direndiğini, “Polis misiniz, ben size kimlik göstermem’ diye çıkıştığını ve sık sık bu konuda sıkıntı çıktığını belirtiyor.

“HALKA TANITILMALIYIZ“

Gazetemize konuşan Ankara’nın en işlek caddelerinde görev yapan bir bekçiye göre sıkıntı; yeni nesil bekçilerin vatandaşa tam olarak tanıtılmaması. Yine aynı yerde görevli bir başka bekçi de kamu spotu veya tanıtım filmleriyle bekçilerin halka anlatılması ile sıkıntının çözüleceğine inanıyor. Öte yandan bazı vatandaşların oldukça duyarlı davranmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bekçiler “Bizi mahallelerde, sokak aralarında ve çarşıda görünce mutlu oluyorlar. Kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissettiklerini söylüyorlar” dedi.

SUÇ ORANINDA BÜYÜK AZALMA

Çarşı ve mahallelerde saat 22.00 ile 06.00’a kadar insanların huzuru ve güvenliği için geceleri devriye gezen bekçiler, sokakta vatandaşlarla sürekli temas hâlinde. Birçok şehirde bekçilerin sayısı sürekli artarken, bekçilerin görev yaptığı noktalardaki suç oranlarında gözle görülür bir azalış yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen suçların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 azaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının ardından gasp, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç olaylarının sayısı azalırken, mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı arttı.

HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 28’İ ÇÖZÜLDÜ

Çarşı ve mahalle bekçileri ve şehirlerde alınan diğer sıkı güvenlik tedbirleri, yağma ve hırsızlık olaylarını da azalttı. Geçen yılın ilk yedi ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu. Bu yıl yağma olaylarının aydınlatılması oranında ise yüzde 5 artış yaşandı, 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82’si aydınlatıldı. Hırsızlık olayı sayısı geçen yılın ilk yedi ayında 273 bin 995 iken bu sayı bu yıl 219 bin 901’e düştü. Hırsızlık olaylarının yüzde 28’i ortaya çıkartıldı.

10 KİLO ESRAR YAKALATTILAR

Bekçiler, eğitimlerinin ardından tam donanımlı hale geldikten sonra 2016 yılında Türkiye genelinde illerin ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirildi. Asayiş, terör ve narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olarak da görev yapan bekçiler, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da başarılı bir operasyona imza atı. Ankara Kalesi’nde görev yapan 2 bekçi, şüphelendikleri aracı durdurarak araç içindekilere GBT sorgulaması yapmak istedi. Bekçiler, kaçmaya çalışan aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu. İki şüpheliyi gözaltına alıp polis ekiplerini bilgilendiren bekçiler, araçtaki 10 kilo esrarı yakalattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 2016’dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek “Şimdi tüm Türkiye’de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak” açıklaması yapmıştı.

'ÖZEL HAREKÂT' EĞİTİMİ ALIYORLAR

Özel Harekât polisi tarafından verilen eğitimlerde bekçi adayları, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda bilgiyle donatılıyor. Güvenlik tedbirleri alınarak çelik yelek ve kasklarla gerçekleştirilen uygulamalı atış eğitiminde en çok disipline önem veriliyor. Eğitim sırasında bekçi adaylarının zarar görmemesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması amacıyla faaliyetler, eğitimcilerin kontrolünde yürütülüyor.

Türkiye Gazetesi