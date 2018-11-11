Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak | Bekçi mülakat sonuçları belli oldu mu?| Bekçilik mülakat sonuçları

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak | Bekçilik mülakat sonuçları belli oldu mu? | Bekçilik mülakat sonuçları.

Bekçilik mülakat sınavına giren Bekçi adayları sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Bunun için Bekçilik sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı bugünlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Polis Akademisi tarafından 4 Kasım 2018'de mülakatları tamamlanan Bekçilikpozisyonu için sorgulamalar devam ediyor. Peki, Bekçi mülakat sonuçlarının açıklanması ile ilgili olarak tarih belli oldu mu? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

Bekçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı bugünlerde sınava giren tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Büyük oranda başvuru yapılan bekçilik için mülakat aşaması 4 Kasım tarihinde sona ermişti. Bugünlerde ise yazılı ve mülakat sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Yapılan fiziki mülakatta 72 metre uzunluğundaki parkuru en az 50 saniyede geçen adaylar, bu aşamanın ardından sözlü mülakata geçiş hakkı kazandı. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından bekçilik mülakat sonuçları için kesin tarih verildi mi?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bekçi olmak isteyen adaylar Polis Akademisi'nin bekçi alımı mülakat sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Bekçilik için yazılı sınavın ardından fiziki ve sözlü mülakata giren adayların değerlendirilmesi yazılı ve mülakat tarih aralığı kadar kısa sürede bitmeyebilir. Değerlendirme işlemleri Bakanlık tarafına bildirildiği ve adayların incelemeleri yapıldığı için sonuçların açıklanması 1 ayı bulacağı öngörülüyor. Henüz Polis Akademisi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Polis Akademisi tarafından alım yapılan Bekçilik mülakatları sona erdi. Mülakatın ardından Bekçi adayları ise mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı arayışına geçti. Fakat bekçilik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih ya da bilgi yok. Polis Akademisi tarafından Bekçilik mülakat sonuçları duyurulduğunda haberimizin içeriğinden detaylı olarak öğrenebilirsiniz.