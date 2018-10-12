Bekçilik Sınavı sınava giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı | Bekçilik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav giriş yerleri sınava girecek adaylar tarafından büyük merakla bekleniyordu. Dün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından adayların erişimine açıldı. Eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından üstlenileceği adaylara, sınavda; 20 Türkçe, 15'er Sosyal, Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Sınavda 100 üzerinden 50 puan alanlar başarılı sayılacak. Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınmaya başlanacak? Bekçilik sınavı hangi şehirlerde yapılacak? Bekçilik sınav tarihi ne zaman, saat kaçta? Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı konuları neler? İşte Bekçilik Sınavı ile ilgili tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında…

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BEKÇİLİK SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, Bekçilik sınavının yapılacağı iller şu şekilde; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman.

BEKÇİLİK SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.Toplam 120 dakika sürecek olan sınav 5 şık üzerinden çoktan seçmeli olacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak. MEB'ten yapılan duyuruda;

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır.

-Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

BEKÇİLİK SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavına giren adaylar sınav sonuç bilgilerini 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden öğrenebilecekler.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

BEKÇİLİK SINAVI KONULAR SORU SAYISI

Sınavda; Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20 Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632” 0 (312) 413 32 47 - 48 ve Polis Akademisi Başkanlığı 0 (312) 462 86 49 - 0 (312) 499 70 02 numaralı telefonlardan yararlanabilecekler.