Beyoğlu Ömeravni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülen ve gerçek isminin Beki Şükran Erikli olduğu öğrenilen ünlü yazarın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Erikli’nin eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Pazar günü Ulus Musevi Mezarlığı’nda yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Öte yandan, Beki Şükran Erikli'nin "İkela" rumuzunu kullandığı öğrenildi.

Volkan Kayalar