Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü yazar Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Beki Şükran Eriklinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

16 Aralık 2016 15:16
Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı - Tıkla İzle

Beyoğlu Ömeravni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülen ve gerçek isminin Beki Şükran Erikli olduğu öğrenilen ünlü yazarın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen Erikli’nin eşi Erdal Erikli gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Beki Şükran Erikli’nin cenazesi Pazar günü Ulus Musevi Mezarlığı’nda yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Öte yandan, Beki Şükran Erikli'nin "İkela" rumuzunu kullandığı öğrenildi.

Volkan Kayalar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç