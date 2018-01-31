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Bekir Altaş: 'Cami saldırılarındaki yoğun artış endişe vericidir'

Almanya’nın Aachen ve Viersen şehirlerinin yanı sıra Fransa’nın Bordeaux şehrinde terör örgütü PKK mensuplarınca camilere saldırılar düzenlenmesi ardından açıklamada bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel sekreteri Bekir Altaş, saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.

Bekir Altaş: Cami saldırılarındaki yoğun artış endişe vericidir

31 Ocak 2018 17:25

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, “Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde Müslümanlara ve İslami kurumlara yapılan saldırılarda rekor bir artış yaşanmaktadır. Birkaç gün içerisinde birçok cami saldırıya maruz kalmıştır. Bu eylemler birçok açıdan endişe vericidir: İlk olarak, gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde saldırıya maruz kalan Müslümanların can güvenliğinden endişe duymaktayız. Daha kötü olayların yaşanması an meselesidir. İkinci olarak, bu saldırılara karşı kamuoyundan en ufak bir tepki yükselmemesi bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir kınama söz konusu olmamıştır. Anlaşılan, terör örgütü mensuplarınca sistematik olarak Müslümanlara ve İslami kuruluşlara saldırılar düzenlenmesi ve Almanya dışındaki çatışmaların ülke içine taşınması kamuoyunu hiç ama hiç ilgilendirmemektedir. Son olarak, emniyet birimleri ve siyasetin bu saldırılara ciddiyetle yaklaşmadıkları anlaşılmaktadır. Maalesef terör örgütlerinin Almanya’da hiçbir engellemeye maruz kalmadan gösteri ve terör propagandası yapabildiklerini müşahede etmekteyiz. Öte yandan PKK terörüne karşı mücadele edilmesi gerektiğini savunan insanların hedef gösterilerek susturulduğunu görmekteyiz. Bu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlarla alay etmek anlamına gelir” açıklamasında bulundu. 

Mehmet Koca

 

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