Bekir Bozdağ: 2795 terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanı bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde, harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçmiştir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son 3 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur. Harekat ile bugüne kadar 112’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanı bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçmiştir” ifadelerini kullandı.

2 Yunan askerinin tutuklanması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bir siyasi takas söz konusu değildir"

ABD Büyükelçiliğinin kapatılma kararı

“ABD Ankara Büyükelçiliğinin bugün kapatılması için bir karar aldı. Bu kararı yetkili makamlarımıza da iletmiştir. Bu karar siyasi bir karar değil, güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. ABD Büyükelçiliği, elindeki bazı istihbari bilgilerini Türk istihbaratı ile paylaşmıştır. Bu çerçevede hem istihbarat birimlerimiz, hem güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, gerekli adımları atmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği değil, Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir ve bundan sonra da bu teyakkuzunu devam ettirecektir. ABD Büyükelçiliği ve ABD vatandaşlarına dönük, kendi vatandaşlarımıza ve başka ülke vatandaşlarına dönük herhangi bir terör riski ve saldırısı olmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye sorumludur. Bugüne kadar ülkemizde faaliyette bulunan bütün büyükelçiliklerin güvenliğini en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirleriyle yerine getirmeye devam edeceğiz. ABD’nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaktadır. Güvenlik tedbirleri arttırılmıştır ve her şey detaylı bir şekilde yerine getirilmektedir.”