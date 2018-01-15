Diğer
Kategoriler

Bekir Bozdağ: 'Amerika ateşle oynuyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör ordusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Yapılanlar dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz” diyerek ABD yönetimine tepki gösterdi.

Bekir Bozdağ: Amerika ateşle oynuyor

15 Ocak 2018 12:21

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bozdağ, ABD’nin Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfı altında terör ordusu kurmak istemesine yanıt verdi.

Yaşananları ateşle oynamak olarak nitelendiren Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD, YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır. DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin, ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD, YPG’ye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle terörle mücadele değil, teröre, terör örgütlerine destektir. ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz. Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘bir gece ansızın gelebiliriz.” 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç