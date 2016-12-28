Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu'nda 6. madde üzerinde konuştu. Bozdağ, getirilen Cumhurbaşkanlığı sisteminin amacının kuvvetleri tam ayırma ve birbirine karşı bağımsız hareket etmesini sağlama olduğunu belirterek, "Bu teklif kuvvetleri yürütmede toplamıyor, yasamada da toplamıyor, birbirine güç veriyor. Yürütmeye güç veriyor, yasamaya ayrı güç veriyor. Seçim yaptığımızda vatandaş neyi seçiyor, Parlamento kendi içinden hükümet çıkarıyor, bu hükümette salt çoğunlukla güven oyu alıyor. İktidar tek başına olsa dahi komisyonlarda çoğunluk orada, koalisyonsa olsa yine iktidarda. Yasama faaliyeti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çoğunluğun gündeme alınmasını istemediği bir konuyu gündeme getirebiliyor musunuz? Hükümet çoğunluğu içerisinden çıktığı için çoğunluk kendisini hükümetin bir parçası gibi hissediyor. Hükümetin başarısını kendi başarısı, hükümetin başarısızlığını kendi başarısızlığı gibi görüyor.1924, 1961, 1982 Anayasaları'nın uygulamalarına baktığımızda, Parlamenter sistem dediğimiz sistemin bir noktada yürütmenin kontrolünde yürüyen bir yapı olduğunu görüyoruz."

Cumhurbaşkanı'nın halktan yetki aldığını söyleyen Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanının sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar ile yürüteceğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde vatandaşın istikrar diye bir derdi olmayacak. Cumhurbaşkanı'nı seçtiği zaman siyasi istikrar ve güçlü iktidar sistemin doğası gereği doğuyor. Meclis'te vatandaş yasama üyelerinin seçiminde herkes hükerhen değil gerçekten istediği partiye oy verecek, Meclis'in dağılım bugünkünden daha farklı olma ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu.

"Anayasa yapmak milletin verdiği yetkiyi kullanmaktır, görevi yerine getirmektir" diyen Bozdağ şunları kaydetti:

"Milletin emrine uymaktır. Eğer parlamentonun Anayasa yapma veya Anayasayı değiştirme yetkisini kullanmasını hainlik olarak görürseniz o zaman darbecilere sadece Anayasa yapma yolunu açarsınız. Bu fevkalade yanlıştır. Bakın kaç gündür tartışılıyor: ‘Anayasayı değiştiremezsiniz, Anayasa yapamazsınız’ Anayasayı değiştirebilir bu parlamento, yeni anayasa yapabilir bu parlamento buna ehildir. Bu parlamentoyu yeni Anayasa yapmaya ehil görmeyenler veya Anayasa’da değişiklik yapmaya ehil görmeyenler demokrasiyi hazmedememiş olanlardır. Eğer biz de demokrasiyi hazmetmiş olursak burada Anayasayı değiştirmeye hainlik diyemeyiz. Demokrat birisi bunu söyleyemez. Siz bunu söyleyemezsiniz. Demokrasiye inanan birisi parlamento Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde vazifesini yapıyor, bir milletvekili çıkıyor buna ihanet diyor. Kabul edilebilir bir şey mi? Demokrat birinin söyleyeceği bir şey mi? Kim yapacak Anayasa’yı o zaman, kim değiştirecek Anayasa’yı. O zaman ne olacak, böyle bir şey olur mu? Bu parlamento değiştirecektir. Bu Parlamento her şeyi yapmaya ehildir. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bu düzenleme demokrasiyi güçlendiriyor, hukuk devletini güçlendiriyor, kuvvetler ayrılığını tahkim ediyor, yasama yürütmeyi birbirine karşı daha güçlü, birbirinden daha bağımsız hareket edecek hale getiriyor, kuvvetler birliğini değil, kuvvetler ayrılığını tahkim ediyor."

Ahmet Umur Öztürk



