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Bekir Bozdağ: 'Böyle hatalar ÖSYM’yi yıpratıyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ÖSYM’nin puanlama hesabındaki hatasına ilişkin, bu tip olayların ÖSYM’yi yıprattığını belirterek, “Bu hatanın pek çok kişiyi etkilediğini görüyoruz. ÖSYM Başkanlığı bunlarla ilgili gerekli idari tahkikatı yapacaktır” dedi.

Bekir Bozdağ: Böyle hatalar ÖSYMyi yıpratıyor

15 Ağustos 2017 19:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, ÖSYM’nin yaptığı hataya ilişkin soru üzerine, “ÖSYM’nin yaptığı büyük bir hatadır. Üniversite sınavına giren gençlerimizin takmamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar. Oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenilir bir şekilde yapacağına inanıyorlar. ÖSYM bir güven adresidir. Zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de açık net hata vardır.

ÖSYM yetkilileri ile yaptığımız görüşmede onlar kasta dayalı bir hata olmadığını ifade ettiler. Bir ihmalden bahsettiler. Bu ihmal de olsa buna dair ÖSYM gereken değerlendirmeleri yapacaktır” dedi.

Rakamları açıklayan Bekir Bozdağ, “ÖSYS 64 ayrı alanda ek puan veriliyor. Meslek liseleri ile ilgili bu alan kılavuzun tablo 6-C’de yer alan alanları ilgilendiriyor. 8 Ağustos 2017 tarihinde açıklanan 2017 ÖSS yerleştirme sonuçlarında aday yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken bu 64 alanın 2 tanesinde, İmam Hatip Liseleri ve Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu mezunları ile ilgili 4 yıllık değil, ön lisans, yani 2 yıllıklara ilişkin yerleştirmelerde bu okullardan mezun olanlara ek puan konarak puanlarının hesaplanması gerekirken, ek puan yapılmadan hesaplama yapılmıştır. İtirazlar üzerine konu incelenirken bu yanlışlık ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine güncellememe yapılmış ve yeni sonuçlar ilan edilmiştir. Bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiştir. Bin 628 aday ek puanı nedeniyle daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiştir. Ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bin 628 aday nedeniyle daha önce bu programa yerleştiği ilan edilen bin 499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa puanı yetmediğinden yerleştirilememiştir. Bu hatanın pek çok kişiyi etkilediğini görüyoruz. ÖSYM Başkanlığı bunlarla ilgili gerekli idari tahkikatı yapacaktır. Sonucuna göre değerlendirme yapılacaktır” diye konuştu. 

Derya Yetim
 

Etiketler: bekir bozdağ, ÖSYM


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