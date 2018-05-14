Bekir Bozdağ: Bugün tarihe 'kanlı pazartesi' olarak geçecektir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, “İsrail devletinin elinde daima Filistinlilerin kanı vardı. Artık Filistinlilerin kanında ABD’lilerin de eli vardır. İsrail kadar bu katliamlardan sorumlu olan ABD’dir. ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı bugünkü hadiselere yol açmıştır ve ABD bunu Filistinlilerin büyük felaket diye nitelendirdiği bir güne denk getirmesi de bir tahrik unsuru olmuştur. Bugün tarihe kanlı Pazartesi olarak geçecektir. Türkiye atılan bu adımların karşısında ilk günden beri, karar alındığı andan beri net bir şekilde durmuştur. Bugünkü katliamlarından dolayı İsrail ve ABD yönetimini Türkiye adına şiddetle kınıyorum. Sadece kınama ile geçiştirilecek olaylar değildir. Bütün İslam ülkelerinin ve BM’nin, BMGK’nın, dünyanın bu konuda bir ve beraber olması şarttır. Bu katliam göstere göstere gelen bir katliamdır. Kudüs’ün statüsü, tarihi statüsü, manevi statüsü, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. BM’nin uluslararası anlaşmaların, BMGK kararlarının ve uluslararası hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar çiğnenmiştir hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz” diyen Bozdağ, “Hangi adım atılırsa atılsın Kudüs’ün İstanbul İİT zirve toplantısında alınan Filistin devletinin başkenti olma vasfını asla değiştiremeyecektir. Bugün kutlasalarda, bayram yapsalar da, insanlar ölürken sevinç gösterileri yapsalar da Kudüs’ün tarihi, akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. ABD bölgede kırılgan da olsa bugüne kadar devam eden barış sürecini yok etmiştir. ABD bölgede artık barışın, huzurun, istikrarın, güvenin değil, huzursuzluğun, istikrarsızlığın, güvensizliğin ve barış ortamını yok etmenin en önemli aracı haline gelmiştir. Artık çözümün parçası değil, sorunun parçasıdır. Bugünkü katliam ABD ve İsrail’in ortak eseridir. Her iki devlette bu katliamdan birinci derecede sorumludur. Türkiye bu olayın karşısında en üst düzeyde tutumunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz ve devletimiz bütün gücüyle atılan bu haksız ve yanlış adımın durdurulması için çaba sarf etmiştir ama Türkiye’nin çabası buna yetmemiştir. BM ve BMGK derhal harekete geçmelidir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında tek vücut olmalı, birlikte hareket etmelidir. Bazılarının göstermelik tavrı, bazılarının ise sessiz geçiştirmesi asla kabul edilemez. Bu adım bütün Müslümanların hukukuna da büyük bir saldırıdır ve bu büyük saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Kudüs konusunu oldubittilerle halledeceğini düşünenler büyük yanılgı içerisindedirler. Kudüs oldubittilerle statüsü değiştirilecek bir yer değildir. Eninde sonunda terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs’ü terketmek zorunda kalacaklardır ve Kudüs eninde sonunda gerçek sahiplerine bunlar tarafından teslim edilmek zorunda kalacaktır. Biz tarihin akışı içerisinde Kudüs’ün gerçek kimliği ile bundan sonra da varlığını muhafaza edeceğine inanıyoruz. Türkiye, dünya sussa da Kudüs konusunda susmayacaktır. Biz Filistin davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.