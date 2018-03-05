Bekir Bozdağ: 'Harekat bölgesinin yarıya yakını kontrol altında'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütü mensubu 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son 3 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur. Harekat ile bugüne kadar 112’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometrekare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanı bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde harekat bölgesinin yarıya yakını TSK’nın kontrolü altına geçmiştir” ifadelerini kullandı.

2 Yunan askerinin tutuklanması

Bozdağ, Yunanistan’dan Türkiye sınırına geçen 2 askerin Türkiye’de tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur, ne de Türk hükümeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur, ilgili savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmasına karar vermiştir. Bunları Türkiye’nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin Türkiye’ye iade edilmesi Türkiye’nin haklı olduğu bir konudur. Bunların Türk yargısının huzuruna çıkartılması, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ile Yunanistan ve Türkiye’nin taraf olduğu çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Yunanistan’ın uymakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeydir. Bunların biz Yunanistan tarafından yerine getirilmediğine inanıyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye’nin, darbecilerin adil yargılanması için Türkiye’ye iadesi konusundaki talebini hafifletir ve bu talebin değerini azaltır” açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliğinin kapatılma kararı

“ABD Ankara Büyükelçiliğinin bugün kapatılması için bir karar aldı. Bu kararı yetkili makamlarımıza da iletmiştir. Bu karar siyasi bir karar değil, güvenlik tehditleri ve riskleri nedeniyle alınmış bir karardır. ABD Büyükelçiliği, elindeki bazı istihbari bilgilerini Türk istihbaratı ile paylaşmıştır. Bu çerçevede hem istihbarat birimlerimiz, hem güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış, gerekli adımları atmıştır. Şu ana kadar verilen bilgilerle ilgili yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Sadece ABD Büyükelçiliği değil, Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir ve bundan sonra da bu teyakkuzunu devam ettirecektir. ABD Büyükelçiliği ve ABD vatandaşlarına dönük, kendi vatandaşlarımıza ve başka ülke vatandaşlarına dönük herhangi bir terör riski ve saldırısı olmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükelçiliklerin güvenliğinden Türkiye sorumludur. Bugüne kadar ülkemizde faaliyette bulunan bütün büyükelçiliklerin güvenliğini en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle yerine getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirleriyle yerine getirmeye devam edeceğiz. ABD’nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaktadır. Güvenlik tedbirleri arttırılmıştır ve her şey detaylı bir şekilde yerine getirilmektedir.”

"2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı terörist tutuklandı"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı terörist tutuklanmış, bunun da bin 858’i yabancı terörist savaşçılardır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı teröristin tutuklandığına dikkat çekerek, “Bunun da bin 858’i yabancı terörist savaşçılardır. Başka ülkelerden gelip DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen yabancı terörist savaşçıları engellemek hususunda da Türkiye önemli görevler üstlenmiştir. 148 ülkeden 61 bin 158 teröriste Türkiye’ye giriş yasağı konmuştur. 100 ülkeden 6 bin 151 terörist ise Türkiye’ye girdiği halde Türk güvenlik birimleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmiştir. Terör örgütlerinin bazılarını korumak, kollamak, bazılarını fazla görme, görmeme gibi bir yaklaşımı Türkiye doğru bulmamaktadır. DEAŞ’a odaklanmayalım diyen bir Türk yetkili yoktur. DEAŞ’a da odaklanalım, PKK, KCK, YPG’ye de odaklanalım, birlikte bunların hepsini tepeleyelim istiyoruz. Maalesef başka şeyleri söyleyen ABD’dir, ABD’li yetkililerdir” ifadelerini kullandı.