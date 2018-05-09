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Bekir Bozdağ: 'İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medyada yürütülen "Tamam" kampanyasına ilişkin, 'İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar' dedi.

Bekir Bozdağ: İktidar Twitterdan değil sandıktan çıkar

09 Mayıs 2018 14:19

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medyada yürütülen "Tamam" kampanyasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız milletin adamıdır. Millete inanıp güvenmiştir. Bütün başarıları milletin sayesinde elde etmiştir. İktidardan etmek isteyen Türkiye dışında da güçler oldu. Gezi Olayları tertip edildi, 17-25 Aralık oldu başaramadılar. Milletimiz Cumhurbaşkanımızı sandıkta bunlara yedirtmedi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'den İYİ Partiye gönderilen 15 milletvekilin geri dönmesi iddialarına ilişkin, "Cumhur ittifakinin dışında yer alanlar bir iddia sahibi değiller. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir ittifak yapamadılar. Hepsinin derdi yarışı ikinci tura bırakmak. Bu millet bugünün işini yarına bırakmaz. Bu seçimde ilk turda cumhurbaşkanı seçimi olacaktır. Türkiye kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmak için vekil transferi gerçekleştirildi. Bunlar bir kahramanlık yapmadılar, milletin gözü önünde oyun oynadılar. Piyonlar hedefe ulaşamayınca geri almak istediler" dedi.

 

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