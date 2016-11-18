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Bekir Bozdağ'dan cinsel istismar suçu açıklaması

Bakan Bozdağ gündemi meşgul eden cinsel istismar suçuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağdan cinsel istismar suçu açıklaması

18 Kasım 2016 10:07

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündemi meşgul eden cinsel istismar suçuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir." dedi.

İşte Bekir Bozdağ'ın Twitter hesabından yaptığı o açıklamalar:

Tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulma imkanı getirilmemiştir.Bunun aksini iddia edenler,konuyu bilerek ve isteyerek çarpıtanlardır.

Cebir,tehdit,hile ve iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler),bu düzenlemeden yararlanamaz.

"TECAVÜZCÜLERİ KESİNLİKLE KAPSAMAMAKTADIR"

Düzenleme;cebir,tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan başka bir sebeple birlikte olanları, yani tecavüzcüleri kesinlikle kapsamamaktadır.

Düzenleme; sadece evlenmiş; ama yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış olanların,resmî nikahla evlenmeleri halinde uygulanacaktır. Düzenleme; sadece dışardaki kadının, içerdeki kocanın, bu evlilikten doğmuş çocukların ve ailelerin mağduriyetini gidermeye yöneliktir.

Küçük yaşta evlilikleri önlemek için Türkiye'de en önemli tedbirleri Ak Parti hükümetleri aldı. Eski TCK.'daki,evlenerek cezadan kurtulmayı sürekli sağlayan düzenlemeyi (Eski TCK. 423,434'ü) Ak Parti, 2004'te yürürlükten kaldırdı.

Eski TCK.'da "adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine cürümler"başlığı altında düzenlenmiş cinsel saldırı suçlarını,...

Yeni TCK.'da;"kişilere karşı suçlar" kısmında,"vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"arasına Ak Parti hükümeti aldı.

Eski TCK.'daki evlenme vaadiyle kızlık bozanın,aynı kızla evlenmesi halinde cezayı düşüren düzenlemeyi de Ak Parti kaldırdı(Eski TCK.423)

Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için zorunlu eğitimi 12 yıla Ak Parti hükümeti çıkardı.

Çocukları/kadınları korumak için Anayasaya pozitif ayrımcılığı koyma dahil önemli adımları atan Ak Parti'yi buradan vurmak,haksızlıktır.

Etiketler: bekir bozdağ


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