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Bekir Bozdağ'dan ittifak açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefetin ittifak kurmasıyla ilgili, "Dört benzemezlerin ittifakı, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak." dedi

Bekir Bozdağdan ittifak açıklaması!

02 Mayıs 2018 10:27
 

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