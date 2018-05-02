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iha.com.tr »
Politika »
Bekir Bozdağ'dan ittifak açıklaması!
02 Mayıs 2018 10:27
Bekir Bozdağ'dan ittifak açıklaması!
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefetin ittifak kurmasıyla ilgili, "Dört benzemezlerin ittifakı, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak." dedi
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02 Mayıs 2018 10:27
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