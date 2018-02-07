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Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Afrin' tepkisi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün bazı gazetelerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Afrin’e girilmesini doğru bulmuyorum” şeklinde yer alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bekir Bozdağdan Kılıçdaroğluna Afrin tepkisi

07 Şubat 2018 14:51

Açıklamanın vahim bir yanlış olduğunu belirten Bozdağ, “Bu, Türkiye’ye, -Afrin’i teröristlerden temizleme, Afrin’deki teröristlere dokunma- demektir. Dolayısıyla teröristlere destektir. Belli ki, YPG’ye ‘Kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu, Afrin merkezde PYD-YPG-PKK’nın eli kanlı teröristlerinin varlığını sürdürmesini ve Zeytin Dalı Harekatının hedeflerine ulaşmadan sonlandırılmasını istemektedir” dedi.

Kılıçdaroğlu ve fikirdaşlarına seslenen Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu ve herkes bilmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı, Afrin’in merkezi dahil Afrin bölgesindeki her karış toprak ve tüm yerleşim yerleri terör örgütlerinden ve teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kimse,Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasını engelleyemez” ifadelerini kullandı.

 

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