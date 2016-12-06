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Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Meclis’te süren bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bankadaki parasını bozdurduğuna dair dekontu gösterdi.

Bekir Bozdağdan Kılıçdaroğluna tokat gibi cevap

06 Aralık 2016 10:33

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Albaraka Türk Bankasında 200 bin doları olduğunu iddia etmiş ve “Bu parayı TL’ye bozdurdu mu merak ediyorum” diye sormuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan’ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, “İşte dekontu burada” diye dekontu gösterdi.

Bozdağ konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili buradan başka şeyler de söylendi. Daha önce de ifade ettim, işte 'Cumhurbaşkanı dolar çağrısı yapıyor, kendisi dolarda hesap tutuyor.' Bak, işte dekont burada" diyerek dekontu gösterdi.

"Cumhurbaşkanına vuran kaybediyor"

Bozdağ konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanına vurmak size prim yaptırmaz. Vuran kaybediyor, vuran kaybediyor, kaybediyor. Bak, Avrupa’da da vuran gidiyor, dokunan yanıyor. Seçimde de millet hesabının görüyor. Onun için de buradan size ekmek çıkmaz, onu da buradan bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum" dedi.

Bozdağ CHP'lilerin itirazları üzerine ise "İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Bakın, ben buradan dekontu gösterdim. Şimdi, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Biz aksini ispat ediyoruz, hâlâ 'Bana bunu ver' diyor. Bak işte elimde dekont, burada bütün millete gösteriyorum. Allah sizi ikna etsin, ben ne diyeyim. Bu kadar gözünüz göre göre, söylediğiniz yalana inanmaya devam ediyorsunuz" ifadesini kullandı. 

Etiketler: bekir bozdağ, Kılıçdaroğlu


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