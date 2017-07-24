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Bekir Bozdağ'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağdan Mescid-i Aksa açıklaması

24 Temmuz 2017 17:55

Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin soru üzerine Bozdağ, "İsrail hükümeti tarafından Müslümanların ortak ve kutsal mabedi Harem-i Şerif hakkında alınan tedbirler ve uygulanan kararlar İslam dünyasında din ve vicdan hürriyetine inanan herkes katında büyük bir infiale yol açmıştır. Müslümanların ibadetine kısıtlamalar getirilmesi, Müslümanların üzerine İsrail polisinin şiddet kullanarak müdahale etmesi, bazı Müslümanların hayatını kaybetmesi gibi hadiseler olmuştur. Bu uygulama haksız ve hukuksuz bir uygulamadır, asla kabul edilemez. İnsan hakları, din ve vicdan hürriyetine aykırıdır. İsrail hükümetini bu uygulamaları sonlandırmaya bütün Türk yetkililer davet etmişlerdir" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Müslümanlar arasında kutsal olan üç mabetten birisidir. Burası sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların ortak mabedidir. İsrail hükümeti Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne saygı duymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmesini İsrail hükümetinden bekliyoruz. Harem-i Şerif ile ilgili rutin uygulamalar neyse ona aynen geri dönülmesini, İsrail yönetiminden basiretli hareket ederek olayların daha fazla büyümesini engellemesi konusunda adımlar atmasını istiyoruz. İsrail hükümeti bu konuda bütün sağduyu çağrılarına kulaklarını tıkarsa, atılması gereken adımları atmazsa, buradaki olayların yönetilmesi ve başka sonuçları doğurmasından da endişe ederiz. İnsanların din ve vicdan hürriyetini gerektiği şekilde kullanmalarının önündeki engelleri kaldırmak doğru olandır. Umarız ki İsrail hükümeti bu uygulamaları tekrar gözden geçirir. Ancak, şu ana kadar henüz olumlu bir gelişme olmadığını da ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Etiketler: bekir bozdağ


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