Bekir İrtegün adliyeye sevk edildi

Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu Bekir İrtegün dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İrtegün, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu Bekir İrtegün dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İrtegün, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
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