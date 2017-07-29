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Bekir İrtegün adliyeye sevk edildi

Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Bekir İrtegün adliyeye sevk edildi

29 Temmuz 2017 16:13

Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu Bekir İrtegün dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İrtegün, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Etiketler: Bekir İrtegün, Bylock, fetö


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