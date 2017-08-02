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Bekir İrtegün polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖ’cüleri anlattı

Telefonunda ByLock çıkan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖ’cüleri anlattı. İrtegün, ByLock’u spor imamının, “sana dua göndeririz” diye yüklediğini söyledi.

Bekir İrtegün polise ve savcıya Türk futbol dünyasındaki FETÖcüleri anlattı

02 Ağustos 2017 08:36

Medipol Başakşehir Spor Kulübü ile yurt dışına çıkmaya hazırlandığı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenen ünlü futbolcu Bekir İrtegün savcılığa başvurdu. Bylock kullandığı için gözaltına alınan İrtegün savcılığa samimi itiraflarda bulundu. İrtegün'ün itirafçı olarak ifadesi alındı.

Spor imamı da firarda

İrtegün'ün, İstanbul'da gece hayatına düşmemek için cemaate yakınlaştığını söyleyerek, cep telefonuna ByLock'u yükleyen kişinin de FETÖ'nün spor imamı olduğunu anlattı. İrtegün, ismini verdiği spor imamının, 17/25 Aralık operasyonlarının ardından ‘dua göndeririz kamplarda kendini yalnız hissetmezsin’ diyerek ByLock yüklediğini söyledi. Spor imamının da firari olarak arandığı öğrenildi. İrtegün, maçlar nedeniyle sohbetlere gidemiyordum dedi.

Öyle isimler verdi ki...

İrtegün'e, Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik yapılan "Şike Kumpas" operasyonları da soruldu. İrtegün'ün bu sorulara, "cemaatin benden bu yönde bir talebi olmadı" dediği öğrenildi. İrtegün savcıya öyle isimler verdi ki itirafçı kabul edilerek serbest bırakıldı. Savcılık, itirafçı olan İrtegün'ün ifadelerinin içeriği konusunda Türk Milli Takımı ve spor camiasının zarar görmemesi için gizli kalmasına özen gösterdiği öğrenildi. Savcılık FETÖ’cülerle ilgili soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Operasyon önümüzdeki günlerde Türk futbolunun önemli isimlerine uzanabilir.

 

KAYNAK: AKŞAM GAZETESİ

Etiketler: Bekir İrtegün


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