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Bekir İrtegün: 'Şampiyonluk kolay değil'

Medipol Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Bekir İrtegün, şampiyonluğun zor bir süreç olduğunu belirterek, " Biz kazanmaktan keyif alıyoruz, bunlar daha önemli. Şu an böyle şeyleri konuşmak için çok erken" dedi.


03 Kasım 2016 14:01

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile yarın oynanacak zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde iyi başlangıçlarını bu zamana kadar taşıdıklarını vurgulayan Bekir, "Önemli bir deplasman. Galatasaray için de önemli bir maç. Böyle bakıldığında çok zorlu bir karşılaşma olacak, zaten herkes de böyle düşünüyor. Ama gerçekten bu sene çalışmamızın karşılığını alıyoruz, umarım bu maç da öyle geçer. Her maçın havası başkadır. Biz de maç maç bakan bir takımız. Bizim için zor bir viraj ama iyi geçecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şampiyonluk kolay değil"
Bekir, ligde lider olduklarının hatırlatılması ve şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine, "Bunu konuşmak için çok erken. Biz kendi aramızda bunu çok dillendirip konuşmuyoruz çünkü hafta hafta bakan bir oyuncu ve teknik ekip grubuyuz. Böyle baktığımız için bu sorunun cevabı şu an erken olur. Bunu konuşmamız için sezonun ikinci yarısına nasıl girdiğiniz, ilk beş, altı haftasını nasıl geçtiğiniz önemli. Şampiyonluk öyle kolay değil. Bana iki defa nasip oldu. Çok zor bir yoldur. O yüzden bunu çok fazla dillendirip, baştan hedef koyup iyi giden bir şeyin arkasından böyle ortaya atmanın faydası olmadığını düşünüyorum. Biz kazanmaktan keyif alıyoruz, bunlar daha önemli. Şu an böyle şeyleri konuşmak için çok erken" şeklinde konuştu.

"Formayı yakın zamanda alacağım"
Bu sezon futbol dışı birkaç sıkıntı nedeniyle takımdan ozak kaldığını ifade eden İrtegün, "Akabinde takım çok iyi gitti ve gidiyor. İyi giden bir şeyi bozmak da çok mantıklı değil zaten. Ama ben çalışmalarıma devam ediyorum. Çünkü burada oynayan oynamayan herkes çok büyük emek veriyor. Bir de ortada çok güzel bir başarı var. Bu başarıda bireysellikten çok grubun enerjisini yukarı doğru çekmek adına hareket edilmeli diye düşünüyorum. Hepimiz oynayacağız, benim zaten çalışmalarım ortada. Bu şekilde devam edeceğim. Formayı da yakın zamanda alacağım" açıklamasını yaptı.
 

Kaan Ülker
 


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