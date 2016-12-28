Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Bekir Kaya'nın 31 Ekim'de, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile BDP Eski Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanması konusunda yaptığı açıklamayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kışanak, Anlı ve Ata hakkındaki adli işlemlerde görev alan cumhuriyet savcısı ve hakimlere hakaret ettiği belirtilen Kaya'nın, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.