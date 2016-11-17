Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bekir Kaya hakkında çok sayıda idari ve adli soruşturma sürüyor

Bekir Kaya hakkında çok sayıda idari ve adli soruşturma sürüyor

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya hakkında adli ve idari çok sayıda soruşturma olduğu ortaya çıktı.


17 Kasım 2016 10:16

7 Haziran 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında partili yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheliyle birlikte tutuklanan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 Ocak 2016 tarihinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaya'nın 674 sayılı KHK kapsamında yapılan belediye başkanvekili görevlendirmelerine tepki olarak 20/09/2016 tarihinden itibaren 2 gün süreyle belediye hizmetlerini durdurduğu, 6-7 Ekim 2014 tarihinde Van'da başlayan olaylarda Büyükşehir Belediyesi ve olayların yaşandığı ilçe belediyelerinde itfaiye, çevre temizliği ve toplu taşıma hizmetlerinin yürütümü noktasında ihmal gösterildiği, mevzuata aykırı sözde “eşbaşkanlık” uygulamasının devam ettiği belirlendi.
Belediye ve bağlı şirketlerinden terör örgütüne müzahir STK’lara yardım yapıldığı, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve ücretlerinden terör örgütüne müzahir bazı sivil toplum örgütleri namı hesabına "bağış" adı altında kesinti yapıldığı, belediyeye ait bin 500 metrekarelik taşınmazın 49 yıllığına terör örgütüne müzahir vakfa tahsis edildiği, imar planlarında kamu kurumu için ayrılan yerlerin kasıtlı olarak vasfının değiştirilerek kamu yatırımlarının yapılmasının engellenmeye çalışıldığı, Büyükşehir Belediyesinde çalışan, yardım yapılan ve ihale verilen birçok şahsın kendisinin ya da yakınlarının bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu, bazı araçların da bu örgütün eylemlerinde kullanıldığı,Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı peyzaj tasarımı ve çevre düzenleme işi ihalesi ile Yenimahalle Mezarlığı içinde bir bölümün ölen teröristler için oluşturulan sözde şehitlik haline dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu konulara ilişkin adli, idari soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği öğrenildi.  

Etiketler: Bekir Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!