7 Haziran 2012'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında partili yöneticilerin de bulunduğu 12 şüpheliyle birlikte tutuklanan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 Ocak 2016 tarihinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaya'nın 674 sayılı KHK kapsamında yapılan belediye başkanvekili görevlendirmelerine tepki olarak 20/09/2016 tarihinden itibaren 2 gün süreyle belediye hizmetlerini durdurduğu, 6-7 Ekim 2014 tarihinde Van'da başlayan olaylarda Büyükşehir Belediyesi ve olayların yaşandığı ilçe belediyelerinde itfaiye, çevre temizliği ve toplu taşıma hizmetlerinin yürütümü noktasında ihmal gösterildiği, mevzuata aykırı sözde “eşbaşkanlık” uygulamasının devam ettiği belirlendi.

Belediye ve bağlı şirketlerinden terör örgütüne müzahir STK’lara yardım yapıldığı, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve ücretlerinden terör örgütüne müzahir bazı sivil toplum örgütleri namı hesabına "bağış" adı altında kesinti yapıldığı, belediyeye ait bin 500 metrekarelik taşınmazın 49 yıllığına terör örgütüne müzahir vakfa tahsis edildiği, imar planlarında kamu kurumu için ayrılan yerlerin kasıtlı olarak vasfının değiştirilerek kamu yatırımlarının yapılmasının engellenmeye çalışıldığı, Büyükşehir Belediyesinde çalışan, yardım yapılan ve ihale verilen birçok şahsın kendisinin ya da yakınlarının bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu, bazı araçların da bu örgütün eylemlerinde kullanıldığı,Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı peyzaj tasarımı ve çevre düzenleme işi ihalesi ile Yenimahalle Mezarlığı içinde bir bölümün ölen teröristler için oluşturulan sözde şehitlik haline dönüştürüldüğü tespit edildi. Bu konulara ilişkin adli, idari soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği öğrenildi.