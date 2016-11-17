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Bekir Kaya’nın gözaltına alınması protesto eden gruba müdahale

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın gözaltına alınmasını protesto eden belediye çalışanlarına polis müdahale etti.


17 Kasım 2016 11:45

DBP'li Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bir grup belediye çalışanı, Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin önlem aldığı belediye önünde, kalabalık basın açıklaması yapmak istedi. Polisin basın açıklamasına izin vermemesine tepki gösteren kalabalık sloganlar attı. Polisin dağılmaları yönünde anonsuna karşılık kalabalık slogan atmaya devam etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesinin ardından kalabalık, belediye binasına ve sokakları kaçarak dağıldı.

Belediye binası çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. 

Atilla İdiz
 

Etiketler: Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediyesi


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