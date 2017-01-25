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Beklenen kar yağışı nedeniyle seferler azaltıldı

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 20 oranında azaltıldı.

Beklenen kar yağışı nedeniyle seferler azaltıldı

25 Ocak 2017 15:55

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş kapasitesinde azaltılmaya gidildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü’nden yapılan açıklama göre havalimanında gece 24.00’ten itibaren uçuşların bir gün süreyle yüzde 20 oranında azaltıldığı duyuruldu.

DHMİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanında uçak seferleri,beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle %20 oranında azaltılmıştır.” 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz

Etiketler: İstanbul, uçak seferleri


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