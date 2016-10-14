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Beklenen ’Marmara Depremi’ ile ilgili iyi haber

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Recep Hayri Eren, Marmara Denizi’nde henüz depreme sebep olacak büyük bir birikimin olmadığını söyledi.

Beklenen Marmara Depremi ile ilgili iyi haber

14 Ekim 2016 15:44

Yalova’nın Esenköy Beldesi’nde ve Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında son günlerde art arda meydana gelen küçük çaplı depremlerin olası Marmara depremi ile ilgisinin olup olmadığı sorusuna Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Hayri Eren’den cevap geldi. Prof. Dr. Eren, Yalova’nın Esenköy Beldesi açıklarındaki bu depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattından bağımsız olduğunu vurguladı. Eren, "Küçük çaplı bu depremler aslında 1 yıldır devam ediyor. 4 ve üzerinde meydana gelen depremlere baktığımızda ise hepsi düşey faylar. Yani bunlar Kuzey Anadolu fayının etkisinde değil de kendiliğinden biriken enerjinin boşalması ile ilgili bir durum. Bu düşey faylar elbette deprem etkisi yapıyor ama diğer yandan jeotermal alanlarda ilgili irtibatımızı sağladığı için bir taraftan yararlıdır. Şiddetleri büyümediği için bunların Kuzey Anadolu Fay Hattından bağımsız olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgedeki sarsıntılar sadece küçük enerji boşalımları" dedi.

"KANDİLLİ RASATHANESİ’NE İTİBAR EDİN"

Marmara’da meydana gelmesi beklenen depremle ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Eren, "Öte yandan kandillinin ölçümlerine göre Marmara Denizi’nde henüz depreme sebep olacak büyük bir birikimin olmadığı sonuçları var. Bu fay hattı zaten an be an takip ediliyor. Ama dediğimiz gibi şu anda beklenen depremin belirtileri yok. Bazı profesörlerin deprem tehlikesinin arttığı yönünde yaptıkları açıklamalar tahminlerden ibaret. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları veri tabanına dayalıdır. Onun dışında konuşanların çoğunun depremsellik açısından uzmanlıkları bulunmayan kişiler. Halkımızın bu konuda Kandilli Rasathanesi’ne itibar etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Etiketler: marmara depremi


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