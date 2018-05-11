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Beklenen yağışlı hava Taksim’de etkisini gösterdi

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağmur Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini göstermeye başladı.

Beklenen yağışlı hava Taksimde etkisini gösterdi

11 Mayıs 2018 20:04
Beklenen yağışlı hava Taksim’de etkisini gösterdi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Beklenen yağışlı hava özellikle Taksim ve çevresinde saat 19.00 itibariyle etkili oldu. Kimilerinin yağmura hazırlıklı olduğu ve yanında şemsiye taşıdığı gözlenirken, kimileri ise hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle, bazıları da başlarını çanta ve poşetle kapatarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda yağışlı havanın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.  

Sümer Avcı
 

 

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