Beklenti 260 bin ton pamuk

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, kozasından çiçek evresine kadar her evresinde görsel bir şölen sunan pamuğun Hatay'da yoğun olarak Amik Ovası'nda yetiştirildiğini söyledi. Özellikle tekstil sanayinin ham maddesi olması açısından pamuğun sanayi bitkileri içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Çolakoğlu, "2018 yılında destekleme miktarlarındaki artış pamuk maliyetlerinin ve girdilerinin aşağı çekilmesi konusunda bakanlığımız önemli bir adım atmıştır. Havza bazlı üretim modeline göre pamukta kilogram başına 8 kuruş, mazot gübre desteğinde ise dekar başına 44 TL vermek suretiyle girdilerde önemli bir katkı sağlandı” dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla pamuk yetiştiren ve üreten 10 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Çolakoğlu, “Hatay ise pamuk üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. İlimizdeki pamuk üretimi 500 bin dekarı geçmekte olup, bu 500 bin dekardan elde edilen pamuk üretimi 260 bin tonu geçmektedir. Pamuk bitkisinde elde edilen elyaf, ilimiz dışındaki iplik fabrikalarına gönderilmektedir. Pamuk yağının elde edilmesi de ilimizde gerçekleştirilmekte, pamuk yağının yanında elde edilen küspe hayvan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Pamuğun randımanına bağlı olarak 4 liranın üzerinde bir fiyat gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bunun karşılığı olarak pamuğun ilimize katkısı 1,5 milyar TL civarında olacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu.

MAKİNALI HASAT YAYGINLAŞIYOR

Sezonun ilk pamuk hasadının gerçekleştiği Amik Ovası'nda ise makinalı hasat ön plana çıktı. Merkez ilçe Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde hasat tarım araçlarıyla yapıldı. Sezonun ilk pamuk hasadını gerçekleştiren üretici Ömer Bozkurt, 2006 yılından bu yana Hatay bölgesinde bulunan pamuk hasatlarının makina ile yapıldığını söyledi. Bozkurt, "2018 yılının hasadına başladık. Hayırlısıyla çiftçilerimize ve bizlere hayırlı olur. Bu yıl verimlilik oranımız geçen yıllara göre biraz daha geriden seyretmekte. Hava şartlarından dolayı oluşan mücadelemiz, ilaçla, haşereyle mücadelemiz biraz bizi etkiledi. Fiyatların biraz daha yükselmesi bizim için, çiftçilerimiz için daha iyi olacak" dedi.

Makinalar tarafından gerçekleştirilen hasadın ardından tarım araçlarının ulaşamadığı pamuklar ise işçiler tarafından toplanarak çuvallara konuluyor.