Bugün Samsun’da oynanan Samsunspor - Elazığspor maçının ardından Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, maçı değerlendirdi. Bektaş, “Öncelikle güzel bir mücadele oldu. Ben 2 takımın futbolcularını kutluyorum. Ellerinden geleni gösterdiler ve centilmence de bir mücadele oldu. Biz buraya kazanmak için gelmiştik. Kazanabileceğimiz bir maç olduğunu biliyorduk ve gol pozisyonlarına da girdik. Baktığınız zaman iki takım arasında daha net gol pozisyonuna giren bir Elazığspor vardı. Ancak deplasmanda bu pozisyonları yakaladığınız zaman değerlendireceksiniz. Rakip zaman zaman baskı kurdu. Çünkü oyunun bazı bölümlerinde hücumdan savunmaya geçişlerimizde biraz zaaf yaşadık. Oda orta sahadaki rakip hücum oyuncularının atağa katılmasıyla bizim defansif orta sahalarımızın biraz geç kalmasından dolayı. Bunu biraz oturtmamız gerekiyor. Oyunun geri kalanından ben memnunum. İstediklerimizi yaptık. Pozisyonlara da girdik. Samsunspor rakibimiz, deplasmanda bir puan iyidir. Artık daha fazla çalışıp Elazığspor’u bulunduğu bu konumdan daha üstlere taşımak istiyoruz” dedi.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz