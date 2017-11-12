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Bel ağrısına ne iyi gelir? | Boyun ağrısı nasıl geçer?

Günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı birçok kişi bel, ağrılarından muzdarip durumda. Bel ve boyun ağrılarından kurtulmanın yollarını, bel ağrıları nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir gibi soruların bütün cevaplarını haberimizde derledik.

Bel ağrısına ne iyi gelir? | Boyun ağrısı nasıl geçer?

12 Kasım 2017 14:40

İnsanların yüzde 80’inden fazlası bel ve boyun ağrısı şikayetini hayatlarının belli bir zamanında gösteriyorlar. Bel ve boyun ağrıları insan hayatını negatif yönde etkiliyor. Özellikle uzmanlar bel ve boyun ağrılarının psikolojiyi bozduğunu belirtiyorlar. 30 ve 50 yaş arasındaki insanların işe gidememe sebeplerinin başında boyun ve bel ağrıları etken oluyor. Bel ve boyun ağrıları yerleşik duruma gelirse depresyona sürüklemenin yanında aile ve iş hayatını olumksuz yönde etkilemektedir. Peki bel ve boyun ağrılarından ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir, bel ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir?

 

Bel ve boyun ağrılarına ne iyi gelir? Boyun ağrısı nasıl geçer?

Uzmanlar omurgayı tanımak, günlük yaşantıda ve iş ortamında doğru kullanmak bel ve boyun ağrılarından korunmanın en etkili yoludur. Bel ve boyun ağrıları için risk faktörleri arasında ağır fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmak, uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak, öne eğilerek çalışmak, kalçalar sabitken beli ve gövdeyi döndürmek, ağır kaldırmak ve taşımak, ayaklar sabitken dönmek, tekrarlayıcı titreşime maruziyet, kondisyon zayıflığı, boyun, sırt ve bel kaslarının zayıf olması, şişmanlık, sigara kullanımı sayılabilir. İş memnuniyetsizliği, yetersiz psikolojik destek, monoton iş, aile ve iş hayatındaki sorunlar da etkilidir. Bu gibi bel ağrılarını tetikleyen oluşmasına ve ilerlemesine sebep olan etkenlerden kurtulmak bel ve boyun ağrılarını geçirir.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavide amaç ağrıyı azaltmak, kas spazmını çözmek, kas gücü, dayanıklılık ve kondisyonu arttırmak, ağrının tekrarını önlemek olduğu uzmanlar tarafından ifade ediyor, “İstirahat, medikal tedavi, fizik tedavi ajanları, lokal enjeksiyonlar, uygun hastalarda ağrılı atak döneminde korse kullanımı ve egzersizler konservatif tedavi yöntemleridir. Cerrahi tedavi hastaların yüzde 2 veya 5’inde uygulanır. Bel ve boyun ağrılarından korunmak için hasta eğitimi, fazla kiloların verilmesi, sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz, duruş bozukluklarının düzeltilmesi, uygun yastık kullanımı ve yüzüstü yatmaktan kaçınılması, telefonun boyun ve kulak arasına sıkıştırılarak kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir.

 

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