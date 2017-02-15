Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Bel ve boyun ağrıları masa başı çalışanların korkulu rüyası

Bel ve boyun ağrıları masa başı çalışanların korkulu rüyası

İnsanların yüzde 80’inden fazlası hayatlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısı şikayeti yaşadığını belirten uzmanlar, uzun süreli aynı pozisyonda ve öne eğilerek çalışmanın en önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyledi.

Bel ve boyun ağrıları masa başı çalışanların korkulu rüyası

15 Şubat 2017 10:11

Bel ve boyun ağrılarının her yaşta görülebilen ama genellikle 30 ve 50 yaş arasında yaşandığını belirten uzmanlar, işe gidememenin en sık görülen nedenleri arasında olduğunu söyledi. Ağrının yerleşik hal alması durumunda hareket kısıtlılığının yanında depresyon gibi psikolojik sorunlara sebep olabileceğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, “Bu rahatsızlık aile ve iş ilişkileri de dahil olmak üzere tüm yaşantıyı olumsuz etkileyebilir.

Oysa omurgayı tanımak, günlük yaşantıda ve iş ortamında doğru kullanmak bel ve boyun ağrılarından korunmanın en etkili yoludur. Bel ve boyun ağrıları için risk faktörleri arasında ağır fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmak, uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak, öne eğilerek çalışmak, kalçalar sabitken beli ve gövdeyi döndürmek, ağır kaldırmak ve taşımak, ayaklar sabitken dönmek, tekrarlayıcı titreşime maruziyet, kondisyon zayıflığı, boyun, sırt ve bel kaslarının zayıf olması, şişmanlık, sigara kullanımı sayılabilir. İş memnuniyetsizliği, yetersiz psikolojik destek, monoton iş, aile ve iş hayatındaki sorunlar da etkilidir” dedi.

Tedavide amaç ağrıyı azaltmak, kas spazmını çözmek, kas gücü, dayanıklılık ve kondisyonu arttırmak, ağrının tekrarını önlemek olduğunu belirten Mehmetoğlu, “İstirahat, medikal tedavi, fizik tedavi ajanları, lokal enjeksiyonlar, uygun hastalarda ağrılı atak döneminde korse kullanımı ve egzersizler konservatif tedavi yöntemleridir. Cerrahi tedavi hastaların yüzde 2 veya 5’inde uygulanır. Bel ve boyun ağrılarından korunmak için hasta eğitimi, fazla kiloların verilmesi, sigara kullanımının bırakılması, düzenli egzersiz, duruş bozukluklarının düzeltilmesi, uygun yastık kullanımı ve yüzüstü yatmaktan kaçınılması, telefonun boyun ve kulak arasına sıkıştırılarak kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.

Etiketler: bel, boyun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!