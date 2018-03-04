Bel ve boyun fıtıklarına ameliyatsız çözüm

Tünerir, Robotik Antaljik-Trak cihazı sayesinde fıtık rahatsızlıkları kısa sürede ve ağrısız bir şekilde tedavi edildiğinin altını çizdi. Tünerir, cihazın; son yıllarda yurt dışında olduğu gibi, Türkiye'de de bel ve boyun fıtığı ve omurga rahatsızlığı yaşayan hastalara başarı ile uygulandığını ve iyi sonuçlar aldığını ifade etti. Cihazın uygulandığı hastaların uygulama esnasında ve sonrasında ağrı hissetmediğini kaydeden Dr. Tünerir, hastaların daha kısa sürede ve başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğine dikkat çekti.

“FDA onaylı tıbbi cihaz”

Robotik Antaljik-Trak (Omurga Dekompresyon Cihazı) cihazını tanıtan bir sunum gerçekleştiren Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Antaljik-Trak omurlar arasındaki diskleri yavaş yavaş açarak sinirler üzerindeki basıyı kaldıran dünyanın ilk omurga eklem hareketliliğini arttıran omurga dekompresyon sistemidir. Omurga rahatsızlıklarında kullanılan Antaljik-Trak; Spinetronics’in ürettiği, ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) onaylı bir tıbbi cihazdır. Omurga problemlerinin çoğu anatomik yapısının dışına çıkmış disklerin sinirler üzerine yaptığı baskıdan kaynaklanır. Bel ve boyun ağrıları, sırt ağrıları, kalça ve bacak ağrıları, omuz ve kol ağrıları ile kendini gösterir.

Traksiyon yöntemi yüzlerce yıldır kullanılan en eski ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biridir. Benzerlerinden farklı olarak Antaljik Trak; çok çeşitli pozisyonlarda omurga üzerindeki baskıyı kaldırarak diskin içinde bir vakum etkisi oluşturur. Böylece sıvı içeriğini kaybetmiş diskle beraber kas ve bağ dokularının da normal anatomik yapılarına geri dönmesine yardımcı olarak; fıtıklar, sıkışmış sinirler, sinir köküne baskıları kaldırmak suretiyle iyileşme sağlar. Antaljik-Trak dünyanın ilk eklem hareketlerini arttırıcı omurga dekompresyon sistemidir” dedi.

“15 dakika sürüyor”

Tünerir, Robotik Antaljik-Trak ne yapar sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Disk basısını, bulgingi, herniasyonu, sinir kökü basılarını azaltırken, spinal eklem mekaniğini, facet glidingi geliştirir, faset sendromlarını azaltır, spinal esnekliği geliştirir."

Dr. Tünerir cihazın nasıl çalıştığını da şu şekilde anlattı: "Cihaz ile kasları ve sinirleri gevşetmek için bel yavaş yavaş çekilir. Böylece fıtığın içeri girmesi sağlanmış olur. En büyük avantajı haftada 3 ya da 5 kez uygulanıyor olması ve seans süresinin kısa olmasıdır. Yani fıtığı olan çalışan bir kişinin her gün uzun süre tedavi gerektiren bir yönteme başvurması gerekmiyor. Hasta 15 dakika süren bir işlemle 10 gün civarında iyileşebilmektedir."

Uygulanan hastaların yüzde 95'i olumlu sonuç aldı

Cihaz ile ilgili klinik çalışmaları da aktaran Dr. Türkan Tünerir, şunları kaydetti: "Chicago’da 2007 yılında omurga ve disk kaynaklı ağrılardan şikayet eden 100 hasta üzerinde yapılmış çalışmada: Her bir hastaya 20 Antaljik-Trak seansı uygulanmıştır. Sonuç: Hastaların yüzde 95’inde VAS ağrı skorlarının 6-10’dan 0-3’e düştüğü rapor edilmiştir. Genel olarak terapinin, semptomları ortadan kaldırmak veya azaltmakta çok etkin olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmanın 12 aylık takip sonuçları: Hastaların yüzde 86’sı tedavinin sonuçlarının hala tatmin edici olduğunu belirtmişlerdir."

Mustafa Yıldırım

