Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Belarus Dışişleri Bakanı Makej, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

Belarus Dışişleri Bakanı Makej, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makej, Tiflis temasları kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Janelidze ile görüştü.


21 Aralık 2016 10:13

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makej, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Belarus Büyükelçiliği'nin açılışı için Tiflis’e gelen Markej, temasları kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Janelidze ile görüştü. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel konular geniş çaplı olarak ele alınırken, işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Janelidze, Belarus ile görüşmelerin yolunda olduğunu ifade ederek, “Ülkelerimiz, karşılıklı ilişkilerin artmasından memnun. Gürcistan’ı ziyaret eden Belaruslu turistlerin sayısında artış var. Altyapı projelerinin geliştirmesine yönelik çalışıyoruz. Bugünkü görüşmemizde bölgedeki zorlukların yanı sıra karşılıklı ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı” dedi.
Vladimir Makej ise, “Uluslararası alanda iki ülkenin işbirliği ile ilgili konularda yakın etkileşim içinde olunması konusunda mutabık kaldık. Bu alanda ortak bakış açısına sahibiz. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gürcistan’ın dost bir ülke olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.
Belarus, Tiflis’e ilk büyükelçisini Ağustos ayında göndermiş ancak resmi olarak açılış yapılmamıştı.

Svetlana Alimova 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç