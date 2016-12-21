Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makej, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Belarus Büyükelçiliği'nin açılışı için Tiflis’e gelen Markej, temasları kapsamında Gürcistanlı mevkidaşı Mikheil Janelidze ile görüştü. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel konular geniş çaplı olarak ele alınırken, işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Janelidze, Belarus ile görüşmelerin yolunda olduğunu ifade ederek, “Ülkelerimiz, karşılıklı ilişkilerin artmasından memnun. Gürcistan’ı ziyaret eden Belaruslu turistlerin sayısında artış var. Altyapı projelerinin geliştirmesine yönelik çalışıyoruz. Bugünkü görüşmemizde bölgedeki zorlukların yanı sıra karşılıklı ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı” dedi.

Vladimir Makej ise, “Uluslararası alanda iki ülkenin işbirliği ile ilgili konularda yakın etkileşim içinde olunması konusunda mutabık kaldık. Bu alanda ortak bakış açısına sahibiz. Bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gürcistan’ın dost bir ülke olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Belarus, Tiflis’e ilk büyükelçisini Ağustos ayında göndermiş ancak resmi olarak açılış yapılmamıştı.

Svetlana Alimova



