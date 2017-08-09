Belaruslu turist denizde boğuldu

Olay, saat 13.30 sıralarında Oba Mahallesi sahilinin 19 Nolu plajda meydana geldi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğu gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsı karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde Belaruslu turist Anatol Dranets’in (58) hayatını kaybettiği belirlendi. Dranets’in cesedi incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdal Anak

