Belçika da Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurabilir

Belçika'nın Valon Bölgesi Hükümet Başbakanı Willy Borsus, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın parmağının bulunduğu kesinlik kazandığı takdirde, bu ülkeye silah ihracatı yapmayacaklarını açıkladı. Borsus, Belçika televizyonları RTBF ve RTL-TVi'ye yaptığı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Olayın acilen aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Borsus, henüz hiçbir şeyin masaya getirilmediğini ve sorumluların hesap vermediğini söyledi. Borsus, “Suudi Arabistan'a silah ihracatının durdurulması için başka ülkeler ile de görüşme yapacağız. Avrupa'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bir an evvel aydınlatılması yönünde çağrıyı Walon bölge hükümeti olarak bizler de destek veriyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor” dedi.

Walon bölge hükümeti olarak aynı zamanda Almanya'nın, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını yakın takibe aldıklarını ifade eden Borsus, “Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı. 2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin veren Almanya, 2017'de bu rakamı 249 milyon avroya çekmişti. Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatın durdurulması için elbette başka ülkeler ile ortaklaşa hareket edeceğiz”şeklinde konuştu.