Belçika UNRWA bağışını artırdı

Filistinli mültecilere eğitim, sağlık ve acil yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin mali desteğini terk etmesinden bu yana mali sıkıntı yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail'i sevindirecek yeni bir adım atarak, ABD'nin BM bünyesinde 1949'da kurulmuş olan UNRWA aracılığıyla Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için her yıl yapmış olduğu 200 milyon doları aşan mali yardımı kestiğini ilan etmişti.

Belçika, UNRWA için iki milyon euro daha bağışlayacağını açıkladı. Böylece Belçika'nın UNRWA'ya katkısı bu yıl için toplam 14,25 milyon euroya çıktı.

Geçen yıl Belçika, UNRWA'ya 7,5 milyon euro, ABD ise 312 milyon euro bağış yapmıştı.

UNRWA, 1949 yılında Arap-İsrail savaşından kaçan yüz binlerce Filistinliye yardım sağlamak için kurulmuştu. Ajans Filistinliler için eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve acil yardım hizmeti sağlıyor.

Halil Uygun

