Diğer
Kategoriler

Belçika’da PKK’lılar vatandaşlarımıza saldırdı

Belçika’nın Anvers kentinde PKK yandaşları bugünkü gösterisinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallede teröristbaşı Öcalan’ın posterleriyle vatandaşlarımızı tahrik ederek saldırdılar. Yüz kişinin katıldığı taşlı sopalı kavgada biri polis sekiz kişi yaralandı.

Belçikada PKKlılar vatandaşlarımıza saldırdı

27 Ekim 2017 22:36

Türkleri yoğun olarak yaşadığı Brederodes Caddesi’nde slogan aratarak saldıran PKK yandaşlarına vatandaşlarımız da karşılık verdi. Çıkan kavgaya polis geç müdahale etti. Saldırıya maruz kalan vatandaşlarımız bölücü örgüt PKK yandaşlarına gösteri yapmaları için izin veren Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever’in gerekli önlemleri almadığı ve olayların sorumlusu olduğunu belirttiler. Saldırısı esnasında bir vatandaşımızın evine dev bir Türk bayrağı asması PKK yandaşlarını daha da saldırgan hale getirince Anvers polisi Türk bayrağını indirtti. Öte yandan Türk Dernekleri Birliği Başkanı Sedat Kaya, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. 

Mehmet Koca

Etiketler: Belçika, pkk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç