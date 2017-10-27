Belçika’da PKK’lılar vatandaşlarımıza saldırdı

Türkleri yoğun olarak yaşadığı Brederodes Caddesi’nde slogan aratarak saldıran PKK yandaşlarına vatandaşlarımız da karşılık verdi. Çıkan kavgaya polis geç müdahale etti. Saldırıya maruz kalan vatandaşlarımız bölücü örgüt PKK yandaşlarına gösteri yapmaları için izin veren Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever’in gerekli önlemleri almadığı ve olayların sorumlusu olduğunu belirttiler. Saldırısı esnasında bir vatandaşımızın evine dev bir Türk bayrağı asması PKK yandaşlarını daha da saldırgan hale getirince Anvers polisi Türk bayrağını indirtti. Öte yandan Türk Dernekleri Birliği Başkanı Sedat Kaya, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

Mehmet Koca