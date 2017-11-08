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Belçika’da Türk vatandaşını öldüren polis memuru aklandı

Belçika’nın doğusundaki Verviers kentinde 2015 yılında, 45 yaşındaki Cemil Kaya isimli Türk vatandaşını silahından çıkan kurşunla öldüren polis memuru aklandı.

Belçikada Türk vatandaşını öldüren polis memuru aklandı

08 Kasım 2017 17:09

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine kayıtlı, dört çocuk babası Cemil Kaya, 7 Ocak 2015 tarihinin sabahında, sokakta yürürken bıçak taşıdığı için kendisine müdahale eden polis memuruyla münakaşaya girdikten sonra göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın gerçekleştiği zaman, birkaç gündür eve uğramadığı için aranan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu bilinen Cemil Kaya’nın ölümü ile ilgili hala soru işaretleri bulunurken, olayın gerçekleştiği günlerde, Kaya’nın elindeki bıçakla intihar etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere saldırdığı ve sonucunda yaşanan münakaşada polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Türk toplumunun büyük tepkisini çeken ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün Belçika’ya gelmesine neden olan olayın faili olan polis memuru aklandı.

Cemil Kaya’yı öldüren polis memurunun aklanmasından sonra, ilk tepki UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat’tan geldi. Cemil Kaya’nın öldürüldüğü günlerde, Kaya ailesine birçok konuda destek olan Başkan Hamarat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şaşkınlığını ifade etti. Hamarat, “Cemil Kaya kardeşimizi vuran polis memurunun serbest kalması Belçika’daki Türk toplumuna büyük bir üzüntü vermiştir. Bizler Belçika’da yaşayan vatandaşlar olarak tepkiliyiz. Polis memurunun tekrar tutuklanarak sorguya çekilmesini istiyoruz. Aksi takdirde Belçika adaletine olan güvenimiz sarsılacaktır. Belçikalı yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan kararı adaletsiz bulan Kaya ailesinin, bu karara itiraz edeceği bekleniyor.

Cafer Yıldırımer
 

 

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