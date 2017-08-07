Belçika’da zehirli yumurta skandalı

Hollanda'da ortaya çıkan ve tüm Avrupa'ya yayılan zehirli yumurtalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme yaptığı açıklamada, fipronilli yumurta skandalı kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Belçika’da 57 tavuk üretim çiftliğinde yumurtalara zehir bulaşmış olabileceği belirtti.

“Haziran ayından beri biliyorduk”

Belçika'nın gıda sağlığı ajansından (AFSCA) Katrien Stragier ise fipronil maddesi bulaşmış yumurtalarla ilgili durumu haziran ayından beri bildiklerini, ancak yolsuzluk soruşturması nedeniyle sessiz kaldıklarını belirtti. Zehirli fipronil maddesinin tavukçuluk sektöründe olası bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Stragier, olayda bir dolandırıcılık şüphesi gördükleri için durumu savcılığa da haber verdiklerini söyledi. Stragier, "O andan itibaren soruşturmanın gizliliği ön plana çıktı. İnsanların kamu sağlığı ile ilgili soruları olduğunu anlıyoruz ve onları da yanıtlamaya çalışıyoruz" dedi.

Hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı olan Fipronil maddesinin insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak. Dünya Sağlık Örgütünün “orta derecede tehlikeli” olarak tanımladığı fipronil maddesi, yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerini etkiliyor.

