Belçika’dan Hollanda'ya yumurta suçlaması

Yumurtalarda böcek ilacı bulunmasından sonra maddenin insanlar üzerinde zararlı sonuçlar doğuracağını düşünen birçok Avrupa ülkesi, milyonlarca yumurtayı süpermarket raflarından çekmişti. Belçika'nın gıda güvenliği denetleyicisi, yumurtalardaki böcek ilacını Haziran başlarından itibaren bildiği fakat Avrupa Komisyonu'na Temmuz ayının sonlarında haber verdiği için hem içeride hem de dışarıda eleştiriler almıştı. Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçikalı yetkililerin yumurtalarda böcek ilacı kalıntıları bulunmasının ardından Hollandalı yetkililerden bilgi almak için 1 aydır beklediklerini açıkladı. Ducarme, ayrıca Hollandalı yetkililerin bu olaydan Kasım ayında haberdar olduğunu söyledi.

Hollandalı ve Belçikalı yetkililer, böcek ilacının izini Hollanda'daki bir temizlik malzemeleri tedarikçisine kadar takip etti. Fakat Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, Hollandalıları soruşturmayı hızlandırmamakla suçladı. Hollanda’nın Belçika'nın soruşturma hakkında istediği bilgiyi ancak istendikten bir ay sonra verdiğini söyleyen Ducarne, “Dünyadaki en büyük yumurta ihracatçısı olan Hollanda gibi bir ülke bilgi paylaşmazsa bu gerçek bir meseledir” dedi.

Bir Hollanda tarım grubu ise, yumurtalarda bulunan böcek ilacı maddesinden sonra milyonlarca tavuğun toplatılması gerektiğini söyledi.

Yumurtalarda bulunan böcek ilacı, evcil hayvanlarda görülen bit, pire, kene gibi haşerelerden temizlemek amacıyla kullanılıyor. Söz konusu ilaç, büyük miktarlar halinde tüketildiğinde insanlarda organ hasarına neden olacağı için gıda zincirinde kullanılması yasaklandı.

