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Belçikalı bisikletçinin imdadına ormancılar koştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık yolda kaza yapan Belçikalı bisikletçinin imdadına ormancılar yetişti. Vücudunda kırıklar olan bisikletçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belçikalı bisikletçinin imdadına ormancılar koştu

03 Kasım 2017 13:49

Edinilen bilgiye göre, Belçikalı bisikletçi Seteffen Jacob antrenman ve doğa keşfi için ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi'ne çıktı.

Karaarmut mevkisinde dağın tepesinden hızla aşağı doğru seyreden Jacob, keskin virajda sert fren yapınca dengesini kaybedip yoldan çıkıp düştü.

Acılar içinde kıvranan bisikletçiyi bir süre sonra bölgede incelemelerde bulunan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri fark etti.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik ve beraberindeki ormancılar bisikletçinin omuz bölgesinde kırık olabileceğini düşünerek kolunu askıya aldı. Yaralı bisiklet sürücüsü için 112 ekipleri çağrıldı.
Ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirilen Belçikalı bisikletçiye acil serviste müdahale edildi.
Omzunda kırıklar ve vücudunda yaralanmalar tespit edilen bisikletçi müşahede altına alındı.

"Çok kötü düştüm"

Yaşadığı kazayı anlatan Seteffen Jacob, "Dağın tepesinden aşağı doğru seyir halindeyken fren yaptım, bisikletimin arka tekeri kaymaya başladı ve dengemi kaybederek çok kötü düştüm" dedi.
Jacob, kendisine yardımcı olan Müdür Çelik ve ormancılara da teşekkür etti.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik ise, Karayakup'ta ormanlık bölgede bir bisikletlinin yerde olduğunu fark ederek yardımına koştuklarını belirterek, "Kendisine yardım etmek üzere yanına gittik. İlk müdahalemizi yaptık, 112'yi arayıp bilgi verdik. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi aciline gönderdik. Kendisini ziyaret etmek ve bilgi almak için geldiğimde Belçikalı olduğunu, adının Seteffen olduğunu söylediler. Köprücük kemiğinde bir kırık olduğunu söylediler. Bizler hem yardımcı olduğumuz için memnunuz, hem de görevlerimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Biz ormancılar olarak her zaman tüm insanlığın yardımına koşuyoruz" şeklinde konuştu.

Belçikalı bisikletçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Etiketler: Belçika

 

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