Belçikalı vekiller Genth'e yapılacak camiyi protesto etti

Belçika'da ırkçı Vlaams Belang Partisi'nin (Flaman Mefaat Partisi) Başkanı Filip Dewinter ve parti üyeleri, hükümet kararına rağmen Gent kentinde yapılacak camiyi protesto etti. Yoğun polis koruması altında gerçekleşen protesto gösterisinde "Cami istemiyoruz", "Yabancıları istemiyoruz", "İslam'a hayır" sloganları atıldı.

Cami protestosu hakkında açıklama yapan sözcü Ercan Tok ise, "Hiçbir şekilde provokasyona gelmedik, gelmeyeceğiz. Bizler camimizin bir an önce yapılmasını ve halka açılmasını istiyoruz" dedi.

Büşra Altınkaya

