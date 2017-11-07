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Belçikalı vekiller Genth'e yapılacak camiyi protesto etti

Belçika'da ırkçı Vlaams Belang Partisi'nin Başkanı Filip Dewinter ve parti üyeleri, Gent kentine cami yapılması kararını protesto etti.

Belçikalı vekiller Genthe yapılacak camiyi protesto etti

07 Kasım 2017 23:33

Belçika'da ırkçı Vlaams Belang Partisi'nin (Flaman Mefaat Partisi) Başkanı Filip Dewinter ve parti üyeleri, hükümet kararına rağmen Gent kentinde yapılacak camiyi protesto etti. Yoğun polis koruması altında gerçekleşen protesto gösterisinde "Cami istemiyoruz", "Yabancıları istemiyoruz", "İslam'a hayır" sloganları atıldı.
Cami protestosu hakkında açıklama yapan sözcü Ercan Tok ise, "Hiçbir şekilde provokasyona gelmedik, gelmeyeceğiz. Bizler camimizin bir an önce yapılmasını ve halka açılmasını istiyoruz" dedi. 

Büşra Altınkaya
 

Etiketler: Vlaams Belang Partisi

 

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